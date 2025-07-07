A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde Hollanda'da Mücadele Edecek
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Hollanda'nın Apeldoorn kentinde gerçekleşecek 2025 Milletler Ligi'nin 3. haftasında, ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak. Hande Baladın tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise ayak tabanındaki ağrı nedeniyle kadroda yer almadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Hollanda'da mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-13 Temmuz tarihlerinde Apeldoorn kentinde oynanacak 3. hafta maçlarında milliler, ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
Millilerin, organizasyonun 3. haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:
9 Temmuz Çarşamba:
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz Cuma:
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz Cumartesi:
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz Pazar:
21.00 Sırbistan-Türkiye
Kadro
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise ayak tabanındaki ağrı ve zorlanma nedeniyle kadroda yer almadı.