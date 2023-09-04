A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Kuşadası Belediyesi de yeni hizmet binasının önüne kurduğu dev ekrandan maçı canlı yayınlayarak Filenin Sultanları için Kuşadalılarla tek yürek oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Kuşadası Belediyesi de yeni hizmet binasının önüne kurduğu dev ekrandan maçı canlı yayınlayarak Filenin Sultanları için Kuşadalılarla tek yürek oldu.

Büyük heyecana sahne olan final müsabakasında Sırbistan'ı karar setinde mağlup eden Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez şampiyon oldu. Kuşadası Belediyesi de yeni hizmet binasının önüne kurduğu dev ekrandan maçı canlı olarak yayınladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla final maçını izlemek için alanı dolduran Kuşadalılar, gecenin sonunda mutluluktan havalara uçtu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Tebrikler Filenin Sultanları. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu heyecanımıza ortak olan tüm Kuşadalılara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN