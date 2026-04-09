Tenis: Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'deki ikinci maçında Macaristan'a karşı 3-0'lık skorla mağlup oldu. Milli sporcular, Oeiras'taki karşılaşmalarda galibiyet elde edemedi.

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/ Afrika Bölgesi Grup 1'deki ikinci maçında Macaristan'a 3-0 mağlup oldu.

Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan milli sporcular, B Grubu'ndaki ikinci mücadelesini Macaristan'a karşı verdi.

Portekiz'in Oeiras kasabasındaki Jamor Tenis Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk serisinde İpek Öz, Amarissa Kiara Toth'a karşı 2-0 (6-3, 6-4) mağlup oldu.

Serinin ikinci maçında ise Ayla Aksu, Anna Bondar'a karşı 6-2, 6-2 setlerle 2-0 yenildi ve Macaristan galibiyeti garantiledi.

Ada Kumru ile İpek Öz'ün, Adrienn Nagy ve Greta Nemcsek ikilisine 2-0 (6-4, 6-2) yenildiği çiftler maçıyla serinin skoru belirledi. Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında 3-0 yenildi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
