A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup'ta Macaristan'a Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup'ta Macaristan'a Yenildi
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026'de ilk maçında Macaristan ile karşılaştı ve 43-30'luk skorla mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Danimarka ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki ilk maçında Macaristan ile deplasmanda karşılaştı. Maçı Sırbistan'dan Marko Sekulic ve Vladimir Jovandic hakem çifti yönetti. Nagykanizsa kentindeki Kanizsa Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-15 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, mücadeleyi 43-30'luk skorla kaybetti.

Ay-yıldızlı ekipte Nurceren Akgün Göktepe 6; Beyzanur Türkyılmaz, Aslı İskit Çalışkan ve Ceylan Aydemir 4'er, Buğu Sönmez ve Emine Gökdemir 3'er, Seval Bozova ve Yağmur Özler 2'şer, Edanur Burhan ve Gülcan Tügel 1'er gol kaydetti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026'daki ikinci maçında 19 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Danimarka ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
