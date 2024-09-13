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A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na hazırlanıyor

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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın mücadele edeceği EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası öncesi hazırlıklar sürüyor. Türkiye Hentbol Federasyonu, turnuva organizasyon komitesiyle bir toplantı düzenledi ve detaylar görüşüldü. Türkiye, A Grubu'nda İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın mücadele edeceği EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası öncesi hazırlıklar sürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Turnuva Organizasyon Komitesi, Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu maçlarının oynanacağı Macaristan'ın Debrecen kentinde çalışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye kafilesi başkanı Bora Serter ve 2026 EHF Kadınlar Avrupa Şampiyonası Türkiye Organizasyon Komitesi Başkanı Ayberk Dilmen katıldı.

Avusturya, Macaristan ve İsviçre'de 26 Kasım-15 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın detaylarının görüşüldüğü toplantıya katılan delegeler; takımların kalacağı oteller, antrenman salonları ve maçların oynanacağı Fönix Arena'da incelemelerde bulundu.

Milliler açılış maçında Macaristan ile karşılaşacak

A Milli Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez katılacağı ve 24 ülkenin mücadele edeceği EHF Kadınlar Avrupa 2024'te fikstür belli oldu.

Turnuvanın açılış maçını ev sahibi Macaristan ile Türkiye oynayacak. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da 28 Kasım'da yapılacak karşılaşma, (TSİ) 20.00'de başlayacak.

Avusturya, Macaristan ve İsviçre tarafından ortaklaşa düzenlenen EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 28 Kasım-15 Aralık'ta oynanacak.

Türkiye, A Grubu'nda İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Doğru - Spor

Macaristan Makedonya Türkiye Güncel İsveç Spor

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