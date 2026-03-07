Haberler

Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

Güncelleme:
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda Çekya'ya 36-24 mağlup oldu ve galibiyet alamadığı seriyi sürdürdü.

Salon: Datart

Hakemler: Simona Raluca Stancu (Romanya), Andrea Alejandra Pepe (İtalya)

Çekya: Smetkova 3, Desortova 8, Zachova 5, Kordovska, Sustackova 1, Vavrova 2, Kubalkova 4, Jestribkova, Königova 1, Schreibmeierova 4, Pejsova, Polakova 2, Holeckova 5, Kovarova 1

Türkiye: Beyzanur Türkyılmaz 1, Ceylan Aydemir 2, Emine Gökdemir 6, Seval Bozova, Reyhan Kaya, Sude Naz Dağ 1, Yağmur Özler 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Gülcan Tügel 6, Edanur Burhan, Zeynepnur Kendirci, Büşra Işıkhan, Nil Şengöçen 1, Nurceren Akgün Göktepe 1

Devre: 17-12

İki dakika cezası alanlar: Sustackova (Çekya), Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Ceylan Aydemir, Nil Şengöçen (Türkiye)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda Çekya'ya 36-24 yenildi.

Zlin kentindeki Datart Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 17-12 üstünlüğüyle tamamladı. İkinci yarıda farkı açan Çekya, karşılaşmayı 36-24 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahibi olarak doğrudan katılacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, organizasyon öncesinde hazırlık amaçlı düzenlenen EHF Avrupa Kupası'nda 2. Grup'ta henüz galibiyet alamadı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
