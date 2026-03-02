Haberler

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Çekya ile iki maç yapacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Çekya ile karşılaşacak. İlk maç 4 Mart'ta Kastamonu'da, ikinci maç ise 7 Mart'ta Çekya'da oynanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF Avrupa Kupası'ndaki 3'üncü ve 4'üncü maçlarını Çekya ile oynayacak.

Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye ile Çekya arasındaki grubun 3. maçı 4 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda, 4. karşılaşma ise 7 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da Çekya'da yapılacak.

Avrupa Kupası, 2026 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı bulunan takımların mücadele ettiği özel bir organizasyon olarak düzenleniyor.

2024 Avrupa Şampiyonası'nı ilk 3'te tamamlayan Norveç, Danimarka ve Macaristan ile 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipleri Türkiye, Romanya, Polonya, Çekya ve Slovakya olmak üzere 8 ekip, bu kupada mücadele ediyor.

Kupada 1. Grup'ta Norveç, Romanya, Polonya ve Slovakya, 2. Grup'ta ise Türkiye, Danimarka, Macaristan ve Çekya yer alıyor.

Türkiye ve Çekya'nın puanı yok

Kupada oynanan ilk 2 maç sonunda Grup 1'de Norveç ve Romanya, milli takımın mücadele ettiği Grup 2'de de Danimarka ve Macaristan ilk 2 sırada yer aldı.

Türkiye ve Çekya'nın henüz puanı bulunmuyor.

Gruptaki maçlar, çift devreli lig usulüne göre oynanıyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar Avrupa Kupası Finalleri'ne yükselecek.

Şampiyon, Eylül 2026'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunun ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
