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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçları aday kadrosunu açıkladı

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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Milliler, play-off ilk maçında 9 Ekim Cuma saat 19.00'da Pendik Stadı'nda Slovenya'yı konuk edecek; rövanş 13 Ekim Salı deplasmanda.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, play-off 1. tur ilk maçında 9 Ekim Cuma günü Slovenya'yı Pendik Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Milliler, Slovenya ile rövanş karşılaşmasını ise 13 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası'nın belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Selda Akgöz (Beşiktaş), Gamze Nur Yaman (Trabzonspor), Göknur Güleryüz (Toulouse), Sudenur Yolcu (Sultanbeyligücü)

Defans: Fatma Şakar, İpek Kaya (Fenerbahçe ArsaVev), Sejde Aylin Abrahamsson, Kezban Tağ (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Eda Karataş, Elif Keskin (Galatasaray), İlayda Civelek, Meryem Küçükbirinci, Cansu Nur Kaya, Ece Tekmen (Beşiktaş), Rabianur Küçük (Trabzonspor)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray), Nihal Saraç (Beşiktaş), Başak İçinözbebek (Trabzonspor), Halle Houssein (Sheffield United), Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe ArsaVev), Elanaz Demirbaş (Eintracht Frankfurt), Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Selen Gül Altunkulak (Toulouse), Tuana Mahmoud (Werder Bremen)

Forvet: Melike Öztürk, Melike Pekel (Galatasaray), Kader Hançar (Club Tijuana), Vildan Kardeşler (Sand), Sibel Ağırman (Eintracht Frankfurt)

Kaynak: AA
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