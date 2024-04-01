A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı Avustralya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu ilk maçında Avustralya'ya 6-2 mağlup oldu.

İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk maçında ilk çeyreği 2-1, ikinci çeyreği de 4-2 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmayı 6-2 kaybetti.

Milli takım, ikinci maçında yarın saat 20.30'da Hong Kong ile karşı karşıya gelecek.

Günün diğer maçlarında Kuzey Kore, Yeni Zelanda'yı 5-1, Hong Kong da Güney Afrika'yı 6-0 mağlup etti.