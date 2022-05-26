A Milli Kadın Basketbol Takımının hedefi Avrupa'da başarı - Haberler

Bolu'da kamp çalışmalarına başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, "Dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda Avrupa'nın en üstünde mücadele edecek milli takımı tekrar ortaya çıkarmak için bu hazırlıklara başladık" dedi.

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesi grup maçları için çalışmalarını sürdüren Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımının Bolu kampı başladı. Öğle saatlerinde Bolu Dağı'nda bir otele yerleşen A Milliler, akşam saatlerinde de ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından sporcular, taktik çalışma yaptı. Milliler, 1 hafta boyunca günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye Kadın Basketbol A Milli Takımı'nın menajeri Yasemin Horasan da iyi bir kamp dönemi geçirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Şu anda mevcut sporcumuz 14 kişi. U-20 takımımız da bizimle beraber. Daha gençlerin entegre olduğu, bizim takımımızın tecrübeli oyuncularımıza eklenebilecek, entegre edebileceğimiz, adımlarımızı nasıl atabileceğimizi hedeflediğimiz bir kamp dönemi geçecek. Bugün yeni başlıyoruz. Umuyoruz ki, sağlıklı, hedefli, başarılı bir kamp dönemi geçer. Sporcu ve antrenör ekibimiz çok hevesli ve motive durumdalar. 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na gitmek adına önemli bir hazırlık kampını bitirmiş oluruz." diye konuştu.