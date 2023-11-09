A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya'yı Kolayca Yendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Slovakya karşılaşmasının ardından, "Kolay maç oldu" dedi.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı 75-40 yendi. Maçın ardından başantrenör Ekrem Memnun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ekrem Memnun, "Öncelikle harika bir seyirci önünde, harika insanların önünde, bizi çok destekleyen seyirci önünde oynadık. Bütün İzmitli basketbol severlere ve maça gelen kardeşlerimize, arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Valiliğimize, büyükşehir ve İzmit belediye başkanlarımıza bizi harika ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel 4 gün geçirdik. Atmosfer de çok iyiydi. İzmit seyircisi her zaman milli takımı desteklediler. Bugün de milli maçlara muhteşem ev sahipliği yaptıklarını gösterdiler" diye konuştu.

"Kolay olmasını bizim takımımız sağladı"

Ekrem Memnun, kolay maç olduğunu vurgulayarak, "35 sayı fark görünüyor ama çok mücadele ettik, kolay olmasını bizim takımımız sağladı. Son Avrupa şampiyonasında bu takıma kaybetmiştik. Biraz özgüvenimiz gitmişti. Onu geri almak için agresif, baskılı müdafaa yapacağımızı konuştuk. Oyuncu arkadaşlar plana uydular, bütün güçleriyle mücadele ettiler. Dönem dönem çok iyi oynadık, dönem dönem o kadar iyi oynayamadık. Biz bundan daha iyi, daha kapasiteli takımız. Ama kararlılığımız, inancımız, mücadelemiz sahadaydı. Sezon içinde buraya gelip bunu göstermek oyuncular için kolay değil. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi İzlanda maçı var. Sabaha karşı yola çıkacağız. Bugün sakatlıklarımızı tamir edeceğiz. İzlanda karşısında da aynı ciddiyetle oynayıp yola devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ