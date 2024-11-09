A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya ile Maç Hazırlıklarına Başladı

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlılar yarın TSİ 20.00'de oynayacağı Slovakya maçı öncesi Bratislava, GOPASS Arena'da başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma yaptı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler, gruptaki 4'üncü maçında yarın Slovakya ile karşılaşacak.