Haberler

Türkiye'nin, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası maç takvimi belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak. Maç programı açıklandı.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak. Millilerin maç programı da açıklandı.

Turnuvada 16 takım, 4'erli 4 grupta mücadele edecek. Grup aşamasını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarını 2. ve 3. sırada bitiren ekipler ise çeyrek finale kalabilmek için tek maç eleme usulüyle oynanacak eleme turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları arasında çapraz eşleşmeler yapılacak. Eleme turunu geçen takımlar, çeyrek finalde grup liderleriyle karşılaşacak. Çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final de tek maç eleme formatında oynanacak.

Millilerin maç programı şöyle:

4 Eylül Cuma

18.30 Belçika - Türkiye

6 Eylül Pazar

12.30 Türkiye - Avustralya

7 Eylül Pazartesi

12.30 Porto Riko - Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti

10 yıllık sır perdesi kalktı! Katil her şeyi itiraf etti
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Erkek yarışmacı ile basılan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

Ve Süper Lig devi De Bruyne bombasını da patlattı
İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir