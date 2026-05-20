Türkiye'nin, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası maç takvimi belli oldu

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak. Millilerin maç programı da açıklandı.

Turnuvada 16 takım, 4'erli 4 grupta mücadele edecek. Grup aşamasını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarını 2. ve 3. sırada bitiren ekipler ise çeyrek finale kalabilmek için tek maç eleme usulüyle oynanacak eleme turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları arasında çapraz eşleşmeler yapılacak. Eleme turunu geçen takımlar, çeyrek finalde grup liderleriyle karşılaşacak. Çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve final de tek maç eleme formatında oynanacak.

Millilerin maç programı şöyle:

4 Eylül Cuma

18.30 Belçika - Türkiye

6 Eylül Pazar

12.30 Türkiye - Avustralya

7 Eylül Pazartesi

12.30 Porto Riko - Türkiye - İSTANBUL

