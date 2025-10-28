Haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Andrea Mazzon Dönemi Başlıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Andrea Mazzon Dönemi Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevi için İtalyan Andrea Mazzon ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Mazzon, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde takımı çalıştıracak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için Andrea Mazzon ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Andrea Mazzon getirildi. Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın başantrenörlük görevi için Andrea Mazzon ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Andrea Mazzon'a yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Andrea Mazzon, 2023-2024 sezonunda İtalya Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu ve 2024 yılında Supercoppa Italiana zaferi yaşadığı Umana Reyer Venezia Women takımında aktif olarak antrenörlük kariyerine devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.