A Milli Kadın Basketbol Takımı'na Uğurlama Yemeği

A Milli Kadın Basketbol Takımı'na Uğurlama Yemeği
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen uğurlama yemeğinde buluştu. Başkan Hidayet Türkoğlu, takıma başarılar dileyerek destek verdi.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı için uğurlama yemeği düzenlendi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Türkoğlu ve beraberindeki heyet, 18-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılara başarılar diledi.

Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdüren ay-yıldızlı ekip, yarın son antrenmanını yapıp 16 Haziran Pazartesi günü Yunanistan'a hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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