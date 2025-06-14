A Milli Kadın Basketbol Takımı'na Uğurlama Yemeği

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı için uğurlama yemeği düzenlendi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Türkoğlu ve beraberindeki heyet, 18-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılara başarılar diledi.

Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdüren ay-yıldızlı ekip, yarın son antrenmanını yapıp 16 Haziran Pazartesi günü Yunanistan'a hareket edecek.