2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası: Japonya: 67 Türkiye: 75
2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Japonya'yı 75-67 mağlup etti ve turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti.
Salon: Turkcell Basketbol Geliştirme Merkezi
Hakemler: Julio Anaya, Kyoungjin Park, Nicolas Zivieri
Japonya: Norika Konno, Stephanie Mawuli 3, Maki Kakada 9, Ramu Tokashiki 7, Rui Machida 5, Azusa Asahina, Mai Yamamoto 18, Kokoro Tanaka 6, Aika Hirashita 5, Minami Yabu, Yuki Kiyazawa 11, Nanako Todo 3
Başantrenör: Corey Gaines
Türkiye : Sevgi Uzun 17, Olcay Çakır 8, Göksen Fıtık 3, Ayşe Cora Yamaner 7, Alperi Onar 7, Elif Bayram, Zeynep Gül, Derin Erdoğan 2, Sinem Ataş, Kennedy Burke 25, Melek Uzunoğlu, Esra Ural Topuz 6
Başantrenör: Ekrem Memnun
1. Periyot: 20-16
Devre: 41-35
3. Periyot: 54-55 - İSTANBUL