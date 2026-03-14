2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası: Japonya: 67 Türkiye: 75

2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Japonya'yı 75-67 mağlup etti ve turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti.

Salon: Turkcell Basketbol Geliştirme Merkezi

Hakemler: Julio Anaya, Kyoungjin Park, Nicolas Zivieri

Japonya: Norika Konno, Stephanie Mawuli 3, Maki Kakada 9, Ramu Tokashiki 7, Rui Machida 5, Azusa Asahina, Mai Yamamoto 18, Kokoro Tanaka 6, Aika Hirashita 5, Minami Yabu, Yuki Kiyazawa 11, Nanako Todo 3

Başantrenör: Corey Gaines

Türkiye : Sevgi Uzun 17, Olcay Çakır 8, Göksen Fıtık 3, Ayşe Cora Yamaner 7, Alperi Onar 7, Elif Bayram, Zeynep Gül, Derin Erdoğan 2, Sinem Ataş, Kennedy Burke 25, Melek Uzunoğlu, Esra Ural Topuz 6

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 20-16

Devre: 41-35

3. Periyot: 54-55 - İSTANBUL

