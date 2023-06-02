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A Milli Kadın Basketbol Takımı İspanya'da hazırlık turnuvasında mücadele edecek

A Milli Kadın Basketbol Takımı İspanya'da hazırlık turnuvasında mücadele edecek

Spor Haberleri

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, İspanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasına katılacak. Milliler, 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Cordoba Şehir Turnuvası'nda, ev sahibi İspanya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, İspanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasına katılacak.

Milliler, 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Cordoba Şehir Turnuvası'nda, ev sahibi İspanya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlıların turnuvada TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:

Bugün:

Türkiye-İspanya

Yarın:

Türkiye-Belçika

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Milli Takım Belçika İspanya Spor Haberler

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