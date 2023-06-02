A Milli Kadın Basketbol Takımı İspanya'da hazırlık turnuvasında mücadele edecek
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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, İspanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasına katılacak. Milliler, 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Cordoba Şehir Turnuvası'nda, ev sahibi İspanya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, İspanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasına katılacak.
Milliler, 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Cordoba Şehir Turnuvası'nda, ev sahibi İspanya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlıların turnuvada TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:
Bugün:
Türkiye-İspanya
Yarın:
Türkiye-Belçika
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023