A Milli Kadın Basketbol Takımı İspanya'da hazırlık turnuvasında mücadele edecek

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, İspanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasına katılacak. Milliler, 2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Cordoba Şehir Turnuvası'nda, ev sahibi İspanya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.