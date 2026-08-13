Milli Kadın Basketbol Takımı'na 6 Hazırlık Maçı

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, organizasyon öncesi 6 hazırlık maçı oynayacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuva öncesi ay-yıldızlılar, 14 ve 15 Ağustos'ta Portekiz, 22 ve 23 Ağustos'ta da Çekya ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

Milliler daha sonra Köln'e geçerek 26 ve 27 Ağustos'ta Almanya ile oynayacağı maçlar ile Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası maç programı (TSİ) şöyle:

4 Eylül Cuma:

18.30 Belçika-Türkiye

6 Eylül Pazar:

12.30 Türkiye-Avustralya

7 Eylül Pazartesi:

12.30 Porto Riko-Türkiye

Kaynak: AA