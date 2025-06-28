A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri İçin Kritik Maçta Litvanya ile Karşılaşacak

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 7'ncilik maçında yarın Litvanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, turnuvanın en önemli noktasına geldiklerini ve Dünya Kupası elemelerine katılabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Olcay Çakır Turgut, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım antrenmanının ardından AA muhabirine turnuvayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Litvanya'ya karşı zor bir maça çıkacaklarını belirten milli takım kaptanı, "Şimdi bizim için bütün turnuvanın en önemli noktasına geldik. Yarın Litvanya ile oynayacağız ve yarınki maçın galibi 2026 Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazanacak. Şu anda bütün hayal kırıklıklarımızı, üzüntülerimizi, motivasyon kayıplarımızı bir kenara koyup ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etmek adına elimizden geleni yapmak için bütün motivasyonumuzu ortaya koymaya çalışacağız. Aynı şekilde onlar da bu maçı kazanırsa Dünya Kupası elemelerine gidecek. İki takım için de sahada bir savaş olacak. Takım olarak elimizden geleni vermeye hazırız. Enerjimizi yükselttik." ifadelerini kullandı.

"Turnuvaya takım olarak çok iyi bir başlangıç yaptık"

Avrupa Şampiyonası'na iyi başlangıç yaptıklarını kaydeden Olcay Çakır Turgut, çeyrek finaldeki İtalya mağlubiyetinin takımda motivasyon düşüklüğüne neden olduğunu belirtti.

Turnuvanın değişen formatına değinen milli basketbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu turnuvaya takım olarak çok iyi bir başlangıç yaptık. Uzun süredir gruplardan çıkamayan bir takımdık. Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda değiştirilmiş bir düzen var. Normalde üç takım gruptan çıkıyor ama bu sene sadece iki takım gruptan çıkabiliyor. Biz bu yeni ve daha zor şartlarda gruptan çıktık. Fransa, Yunanistan, İsviçre maçı... Çok sert ve motive bir şekilde başladık. Sonrasında İtalya maçı vardı. İtalya maçı istediğimiz gibi geçmedi. Çok düştük, çıktık. Hatalar yapıldı. Yine de ona rağmen son topta maçı kaybettik. Orada da tabii ki birçok farklı sebebi var bunun. Bu çok daha derin bir konu genel olarak ama maç bu kazanmak var, kaybetmek var. Sonrasında çok büyük bir motivasyon düşüklüğü yaşadık. Hepimiz çok üzüldük."

"Almanya basketbol tarzı olarak bize çok ters düşüyor"

Olcay Çakır Turgut, ilk klasman maçında yenildikleri Almanya'nın genç ve fiziksel anlamda güçlü bir takım olduğunu belirterek basketbol tarzının ise ay-yıldızlılara ters geldiğini ifade etti.

Almanya ile oynanan maçı değerlendiren milli basketbolcu, "Almanya gerçekten çok genç bir grup. Fiziksel olarak çok büyük bir takım. Basketbol tarzı olarak bize çok ters düşüyor. Bunların hiçbiri bahane değil tabii ki ama bunlar da gerçekler. Biz istediğimiz gibi oynayamadık. Onlar istedikleri gibi oynadı. Üçüncü periyodun başında biraz daha istediğimiz ritmi yakaladığımızda ne yazık ki bizim için şanssız atışlar, onlar için şanslı atışlar oldu. Orada tekrar ritmimizi kaybettik." diye konuştu.

"Tek bir hedefimiz var, ülkemizi daha iyi bir yere taşımak"

Türk basketbolseverlerden destek beklediklerini aktaran Olcay Çakır Turgut, tek hedeflerinin ülke basketbolunu iyi bir yere taşımak olduğunu dile getirdi.

Sakatlıklara rağmen bütün güçleri ve enerjileriyle mücadele ettiklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Burada bulunan herkes, bütün yaz boyunca bizimle kamp yapan ama burada olamayan ve sakatlıklar yaşayan arkadaşlarımız, hepimiz fedakarlıklar yapıp burada bulunmaya çalışıyoruz. Her şeyimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Sakatlıklar yaşıyoruz. Ama tek bir hedefimiz var, ülkemizi daha iyi bir yere taşımak. Keşke maçları kazanabilseydik, o son topları kullanabilseydik. Hepimiz bunu istiyoruz. Bütün ülkemiz bundan emindir diye düşünüyorum. Çünkü biz burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başka hiçbir hedefimiz yok. O yüzden tek isteğim onların desteği, pozitif enerjilerini bize göndermeleri." diyerek sözlerini tamamladı.