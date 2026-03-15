Avustralya: 74 - 77
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. maçında Avustralya'ya 77-74 mağlup oldu.
SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Ariadna Chueca, Yevgeniy Mikheyev, Veronika Obertova
TÜRKİYE: Beren Burke 17, Sevgi Uzun 20, Olcay Çakır 14, Esra Topuz 2, Gökşen Fitik 2, Elif Bayram 2, Sinem Ataş 10, Derin Erdoğan 4, Ayşe Cora 3
AVUSTRALYA: Smith 18, Wilson 14, George 16, Whitcomb 11, Talbot 9, Aokuso 5, Melbourne, Reid, Borlase 4, Fowler.
1'İNCİ PERİYOT: 24-19
DEVRE: 42-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-58
