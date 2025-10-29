Haberler

A Milli Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni Mağlup Etti

A Milli Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erkek A Milli Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Aşama ilk maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 33-27 yenerek önemli bir avantaj elde etti. Müsabakayı başarılı bir performansla tamamlayan milliler, rövanş maçı için hazırlandı.

Erkek A Milli Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Aşama ilk maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 33-27 mağlup etti.

Erkek A Milli Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Aşama ilk maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Macaristan'dan Peter Horvath-Balazs Marton hakem çifti yönetti.

Engomi-Nicosia kentindeki Eleftheria Spor Salonu'nda oynanan mücadelede milliler, ilk yarısını 16-14 üstün tamamladığı karşılaşmayı 33-27'lik skorla kazandı. Bu sonuçla milliler, iki maç üzerinden oynanacak turda önemli bir avantaj elde etti. Millilerdeki gol dağılımı ise şu şekilde oluştu: Doruk Pehlivan 7, Eyüp Arda Yıldız ve Halil İbrahim Öztürk 6'şar, Enis Harun Hacıoğlu 5, Görkem Biçer ve Koray Ayar 2'şer; Sadık Emre Herseklioğlu, Baran Nalbantoğlu, Danyel Kaya, Şevket Yağmuroğlu ve Ali Emre Babacan 1'er gol.

Rövanş maçı Elazığ'da

Rövanş karşılaşması, 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 16.00'da Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanacak. Maç TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. Ay-yıldızlılar, rakibini elemesi halinde Avrupa Elemeleri 2. Aşama'ya yükselecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.