Futsal: 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Futsal Takımı, 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 6-3 mağlup oldu. Millilerin golleri Burak Uğurlu ve Umur Ağır tarafından atıldı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile mücadele edecek.

A Milli Futsal Takımı, Litvanya'da düzenlenen 2028 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 6-3 mağlup oldu.

Druskininkai kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanan mücadelede millilerin gollerini, Burak Uğurlu (2) ile Umur Ağır kaydetti.

Bu sonuçla 4 takımın yer aldığı grupta ilk yenilgisini yaşayan Türkiye, 1 puanda kaldı. 2'de 2 yapan Kuzey Makedonya ise 6 puana yükseldi.

C Grubu'ndaki diğer müsabakada ev sahibi Litvanya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçını 12 Nisan Pazar günü Bulgaristan ile yapacak. Grup karşılaşmaları sonunda ilk 2 sırayı alan takımlar, 2028 Futsal Dünya Kupası Ana Tur Elemeleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
