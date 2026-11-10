A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar A Ligi’nde Belçika ile oynayacağı karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar A Ligi’nde Belçika ile oynayacağı karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı