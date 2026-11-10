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A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar A Ligi’nde Belçika ile oynayacağı karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

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A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar A Ligi’nde Belçika ile oynayacağı karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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