A Milli Futbol Takımı'nın finaldeki rakibi Kosova

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşacak. Kosova, yarı finalde Slovakya'yı 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Kosova, deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finale adını yazdırdı. Ev sahibi ekip 6. dakikada Martin Valjent ile 1-0 öne geçerken, 21. dakikada Veldin Hodza ile Kosova beraberliği yakaladı ve soyunma odasına takımlar 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızla başlayan Slovakya, 46. dakikada Lukas Haraslin ile skoru 2-1'e getirdi. Bir dakika sonra Fisnik Asllani ile Kosova yeniden skoru eşitledi. Kosova, 60. dakikada Florent Muslija ile 72. dakikada Kreshnik Hajrizi'nin golleriyle skoru 4-2 yaparken, 90+4. dakikada David Strelec'in fileleri havalandırmasıyla mücadele 4-3 sona erdi. Bu sonuçla Kosova finale yükselerek A Milli Futbol Takımı'nın rakibi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu finali 31 Mart Salı günü Kosova - Türkiye arasında oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
