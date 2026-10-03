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A Milli Futbol Takımı'nın İtalya deplasman maçını Polonyalı Marciniak yönetecek

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Karşılaşma Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda yapacağı maçı, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA'nın açıklamasında, Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

Karol Arys'in (Polonya) dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Piotr Lasyk (Polonya) VAR, Lukas Fahndrich (İsviçre) ise AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: AA
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