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A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti İzmir'de coşkuyla kutlandı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti İzmir'de coşkuyla kutlandı. İzmir Gündoğdu Meydanı ve Kordon'da toplanan vatandaşlar, milli takımın başarısını meşaleler ve Türk bayraklarıyla kutladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti İzmir'de coşkuyla kutlandı.

A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından vatandaşlar İzmir Gündoğdu Meydanı ve Kordon'da büyük sevinç yaşadı. Coşkulu kalabalık, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla konvoy yaparken, milli takımın başarısını doyasıya kutladı.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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