Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmandaki Belçika ve İtalya maçlarının biletleri satışa çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 2 Ekim'de Belçika ile Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadeleyi takip isteyen taraftaların, Belçika Futbol Federasyonu üzerinden biletlerini satın almaları gerekecek.

5 Ekim'de İtalya ile Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı da İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılacak.

TFF, her iki maç için de resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı yapılan sayfalara yönlendirme yapan linkleri paylaştı.

Kaynak: AA
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti

CHP'den sürpriz hamle! Kurultay sürecinin önü açıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi

Fenomen gelin adliyeye böyle sevk edildi! Şal detayına dikkat
Uzun zamandır bekleniyordu! En sonunda düğmeye basıldı

Uzun zamandır bekleniyordu! En sonunda düğmeye basıldı
Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi

Yanardağ peş peşe patladı! Küller 1 kilometre yükseldi
9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

9 ayda 6 zam birden! Tüpün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda ve Vinicius'a olay kıyas!

Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

Çocukların Bilal Erdoğan'dan tek bir isteği oldu
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır