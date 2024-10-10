A Milli Futbol Takımı Karadağ Maçına Hazır
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakası için Samsun'a geldi. Karadağ ile oynanacak maça hazırlıklar tamamlandı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Samsun'a geldi.
Samsun Çarşamba Havalimanı'na özel uçakla gelen kafilede yer alanlar, kendilerini bekleyen otobüse binerek karşılaşmanın oynanacağı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na geçti.
A Milli Futbol Takımı ve beraberindeki kafile, hazırlıklarını tamamlayacağı sahada toplu fotoğraf çektirdi.
Türkiye-Karadağ müsabakası yarın saat 21.45'te başlayacak.