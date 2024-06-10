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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu

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A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında konuk olduğu Polonya'ya 2-1 kaybetti. Milliler, oynadığı son 4 hazırlık maçında galip gelemezken 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, rakibine 2-1 mağlup oldu.

90'DA KAYBETTİK

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Karol Swiderski ve 90. dakikada Nicola Zalewski kaydetti. Millilerimizin tek golü ise 77. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu

POLONYA'DA 2 SAKATLIK BİRDEN

Polonya'da hazırlık maçında iki sakatlık birden yaşandı. 12. dakikada fileleri havalandıran Swiderski, gol sevinci sırasında sakatlandı. Polonyalı oyuncu, bir müddet kendisini denese de 19. dakikada kenara geldi. 33. dakikada ise Robert Lewandowski topsuz alanda kendini yere bıraktı. Tecrübeli golcünün yerine Kacper Urbanski oyuna dahil oldu.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 mağlup oldu

SON 4 MAÇTA GALİBİYETİMİZ YOK

EURO 2024'te mücadele edecek olan Türkiye, son 4 hazırlık maçını da kazanamadı. Mart ayındaki maçlarda Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya ise 6-1 yenilen milliler, geçtiğimiz günlerde ise İtalya ile 0-0 berabere kalmıştı. Montella'nın öğrencileri, şampiyona öncesindeki son hazırlık maçında da Polonya'ya 2-1 kaybetti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Musti40 :

Aman gereksiz maçları kazanmasınlar zaten, bizimkiler bir havalanırsa çok hızlı dibe çakarlar. Turnuvaya şimdi BENCE daha ciddi konsantre ve hırslı başlayacağız!

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kripto para:

kendimizi dev aynasinda gormeyelim 3. oluruz belki arda barış gerisi boş

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