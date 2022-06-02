A Milli Futbol Takımı, günü çift çalışmayla tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Futbol Takımı, günü çift çalışmayla tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, günü çift çalışmayla tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde grubundaki ilk maçta 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde grubundaki ilk maçta 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Sabah çalışmasında iki gruba ayrılan futbolcular, fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde akşam gerçekleştirilen antrenmanda ise aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Antrenmana eğlenceli ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra pas, hücum varyasyonları ve duran toplar üzerinde çalıştı. Millilerin akşam antrenmanını Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da tribünden izledi.A Milli Takım, yarın saat 19.15'te yapacağı idmanla Faroe Adaları maçının hazırlıklarına devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Faroe Adaları Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title