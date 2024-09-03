Üye Girişi
Haberler

A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmana kalçasından sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ve sol kasığında zorlanma tespit edilen Semih Kılıçsoy da katılmazken, Eren Elmalı da tedbir amaçlı çıkmadı. Benfica'ya transferi için dün Portekiz'e giden Kerem Aktürkoğlu, akşam saatlerinde milli takım kampına katılacak.

Aday kadroya sonradan davet edilen Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir ise antrenmanda yer aldı.

Öte yandan antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, TFF yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Hacıosmanoğlu'nun kızı Ela da antrenmanı izledi.

Milliler yarın yapacağı antrenmanla Galler müsabakanın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Cardiff Galler Güncel Eylül Spor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı

Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Canfeza ne demek? Canfeza isminin anlamı Bir Gece Masalı Kürşat kim? Kürşat gerçekte kim? Bir Gece Masalı Mahir kim? Mahir gerçekte kim? Bir Gece Masalı Canfeza kim? Canfeza gerçekte kim? Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mamma Mia ne demek? Embesil ne demek? Kirve ne demek? Paralimpik T20 nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı izleme link var mı?
title