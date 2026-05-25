A Milli Futbol Takımı'nda Dünya Kupası hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Hasan Doğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Hakan Çalhanoğlu düz koşulara başlarken, Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisi olumlu ilerliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; düz koşuyla başlayıp, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Ay-yıldızlılarda izinli olan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç çalışmada yer almadı.

HAKAN DÜZ KOŞULARA BAŞLADI, KEREM'İN TEDAVİSİ OLUMLU İLERLİYOR

Millilerde bir süredir sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu düz koşulara başladı. Öte yandan geçen gün yapılan antrenmanda dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında çalışmaya devam edemeyen Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisinin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Yarın saha testleri gerçekleştirecek milliler, daha sonra 2 gün izin yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
