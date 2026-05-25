A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında TFF tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. İdmana izinli ve sakat oyuncular katılmazken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da çalışmayı takip etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların üzerinde durulduğu bildirildi.

Takımda Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç izinli oldukları için çalışmada yer almadı. Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu da sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz yerinde takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarınki saha testlerinin ardından 2 gün izin yapacak.

Kaynak: AA / Can Öcal
