A Milli Futbol Takımı Almanya'ya ulaştı

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile oynayacağı özel maç için Berlin'e ulaştı. Takım, Berlin Brandenburg Havalimanı'nda karşılandı ve kamp yapacağı otele geçti. Maç öncesi resmi antrenman ve basın toplantısı yapılacak.

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Almanya ile oynayacağı özel maç için Berlin'e ulaştı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman yapan Ay-yıldızlılar, Türk Hava Yolları'na ait uçakla yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Berlin Brandenburg Havalimanı'na vardı.

Havalimanında T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve beraberlerindeki heyet tarafından karşılanan milli takım kafilesi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele geçti.

Milli takım, yarın TSİ 19.00'da Almanya - Türkiye maçının oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda resmi antrenmanını yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı tesiste TSİ 18.15'te bir basın toplantısı düzenleyecek.