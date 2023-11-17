A Milli Futbol Takımı Almanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu

A Milli Futbol Takımı yarın hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Almanya çok güçlü bir ekibe sahip. EURO 2024'ü kazanabilecek takımlardan bir tanesi. Bizim için güzel bir test olacak. Burada çok fazla Türk var. Onları da gururlandırmak istiyoruz. Bu açıdan çok önemli bir karşılaşma. Çok sıcak bir atmosfer bekliyorum. Kendi evimizde oynuyormuşuz gibi bir atmosfer hissedebiliriz. Bunun heyecanını yaşıyoruz" dedi.

"YUSUF YAZICI KOMPLE BİR OYUNCU"

Yusuf Yazıcı ve Yusuf Sarı hakkında da konuşan Montella, "Yusuf Yazıcı çok komple bir futbolcu. Diğerler futbolculara nazaran daha çok yönlü bir isim. O yüzden burada görmek istedim kendisini. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yusuf Sarı'nın ise nasıl bir futbolcu olduğunu biliyorum. Onun uluslararası seviyede oynaması gerektiğini düşündüğüm için çağırdım" sözlerini sarf etti.

"BU MAÇTA GÖRMEMİZ GEREKEN FUTBOLCULAR OLACAK"

Milli takımdaki bütün futbolcuların ilk 11'de oynayabilecek kapasitede olduğunu aktaran Vincenzo Montella, "Bizim için önemli bir maç. Bu maçta görmemiz gereken futbolcular olacak. İyi bir hazırlık olarak görüyoruz Almanya maçını. Galler de bizim için çok önemli. Orada fiziksel bir maç olacak. Ona göre bir hazırlıkla oraya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: HOCAMIZ BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS

İyi durumda olduklarını belirten Çaplar Söyüncü ise, "Tamamen iyileştim çok şükür. Hocamız bizim için büyük şans. Şu anda oynamaya hazırım. Sakatlığım tamamen geçti. İyi durumdayız. Almanya'ya gurbetçi vatandaşlarımızın yanına geldik. Onlar için de bizim içinde bu maç güzel olacak. 3 yıl önce de gelmiştik. Bizi yine çok iyi karşıladılar. İnşallah güzel bir sonuçla onları mutlu ederiz. Takım olarak iyi şeyler yapıyoruz. Her oyuncu değerli burada. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Güzel bir jenerasyon var. Avrupa Şampiyonası'na en son gittiğimizde talihsiz şeyler yaşadık. Bizim için kötü geçmişti. Hatalarımızdan ders çıkarıp, güzel bir oyun ortaya koyup başarılı olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.