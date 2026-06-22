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ABD maçına Cezayirli hakem

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ve Paraguay'a yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı, son maçında 26 Haziran'da ABD ile karşılaşacak. Müsabakayı Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

AVUSTRALYA ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek.

Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını Mokrane Gourari ile Abbes Akram Zerhouni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Al-Ali olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini de Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu'ndan Mohamed Alhammadi üstlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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