A Milli Futbol Takımı ABD ile Yarın Hazırlık Maçı Oynayacak

A Milli Futbol Takımı ABD ile Yarın Hazırlık Maçı Oynayacak
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A Milli Takım, ABD ile oynayacağı hazırlık maçı için Hartford'a ulaştı. Sakatlığı nedeniyle Salih Özcan kadrodan çıkarıldı. Maç, TSİ 22.40'da başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın oynayacağı ABD karşılaşması için Connecticut eyaletine bağlı Hartford şehrine geldi.

Boston'a bağlı Foxborough'daki kamp çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, 1 saat 45 dakikalık otobüs yolculuğunun ardından Hartford'da konaklayacağı otele ulaştı.

Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Salih Özcan kafilede yer almadı.

Milliler, hazırlık maçında yarın ABD ile Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.40'ta başlayacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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