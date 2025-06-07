A Milli Futbol Takımı, ABD ile hazırlık maçında sahada

A Milli Futbol Takımı, ABD ile hazırlık maçında sahada
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A Milli Futbol Takımı, deplasmanda ABD ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya Berke Özer'in kalede olduğu 11 ile çıktı. Çağlar Söyüncü kaptan olarak maça başladı ve Türk taraftarlar, sıkı bir destekle takımın yanında yer aldı.

Hazırlık maçında deplasmanda ABD ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, kalede Berke Özer'e şans verdi.

İtalyan teknik adam, ABD karşısında ay-yıldızlı takımı sahaya Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okay Yokuşlu, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül, Can Uzun, Kaan Ayhan, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz ve Yasin Özcan

yedekler arasında yer aldı.

Demir Ege Tıknaz ilk kez maç kadrosunda

Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Demir Ege Tıknaz, ilk kez maç kadrosuna da girdi.

Yedekler arasında yer alan Demir Ege Tıknaz, ABD mücadelesinde şans verilmesi halinde ilk kez A Milli Takım forması da giyecek.

Çağlar Söyüncü kaptan

A Milli Futbol Takımı'nda ABD karşısında Çağlar Söyüncü kaptan sahaya çıktı.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadığı ay-yıldızlı ekipte, teknik direktör Vincenzo Montella, kaptanlık pazu bandını Çağlar Söyüncü'ye verdi.

Türk taraftarlar, ABD'de milli takımı yalnız bırakmadı

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, Pratt & Whitney Stadyumun'daki maça büyük ilgi gösterdi.

Sağanak yağışa rağmen tribünlerde çok sayıda Türk taraftar yer aldı. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yer dışında ABD taraftarlarının arasında da maçı takip etti.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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