A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan Zor Maçlar Açıklaması

A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan Zor Maçlar Açıklaması
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A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, FIVB Milletler Ligi öncesi hazırlık sürecini ve karşılaşacakları zorlu maçları değerlendirdi. Çakır, her maçı kazanmak için sahada olacaklarını belirtti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, "5 günde 4 tane maç yapacağız. Açıkçası zor maçlar olacak. Bütün takımlar iyi olduğu için zor maçlar olacak" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın ve Erkek takımlarını FIVB Milletler Ligi öncesi düzenlediği gala gecesinde bir araya getirdi. Çubuklu'da gerçekleştirilen organizasyonda A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Hazırlıklarına başladıklarını aktaran Umut Çakır, "Kampımıza Ankara'da başladık. Ondan sonra Hollanda'da 2 tane hazırlık maçı yaptık, şimdi İstanbul'dayız, Slovenya ile hazırlık maçları yapacağız sonrasında da VNL Lig maçları için Çin'e gideceğiz" diye konuştu.

'ZOR MAÇLAR OLACAK'

Zor maçlar olacağını ancak bütün maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Çakır, "VNL dünyanın en iyi takımlarının olduğu bir organizasyon. 5 günde 4 tane maç yapacağız. Açıkçası zor maçlar olacak. Bütün takımlar iyi olduğu için zor maçlar olacak. Her maçı ayrı ayrı değerlendirip, bütün maçları kazanmak için oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'HER TOP İÇİN SAVAŞAN VE KAZANMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIM İZLETTİRECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Tüm taraftarları maça beklediğini söyleyen Umut Çakır, "Pazar günü Burhan Felek'te saat 15.00'te maçımız var öncelikle herkesi oraya davet ediyorum. Orada takımımızı izleme şansları var. 11 Haziran'da Sırbistan'la maçımız var. İnşallah orada her top için savaşan ve kazanmaya çalışan bir takım izlettireceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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