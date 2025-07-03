A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Koç Değişikliği

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Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ile yollarını ayırdığını açıkladı. Çakır yönetimindeki takım, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörümüz Sayın Umut Çakır ve yardımcı antrenörümüz Sayın Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Umut Çakır ve Mert Karatop'a, A Milli Erkek Voleybol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Umut Çakır yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk 8 maçında 2 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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