A Milli Erkek Voleybol Takımı, Libya'yı 3-1 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonadaki ikinci galibiyetini elde etti. Setler 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16 şeklinde sonuçlandı. Milli takım, gruptaki son maçında Kanada ile karşılaşacak.

Salon: Smart Araneta Coliseum

Hakemler: Ricardo Borroto Iglesias (Küba), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel (Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Cafer Kirkit, Muhammed Kaya, Can Koç)

Libya : Garwash, Alghoul, Ilkhbayri, Abulababa, Alwaddani, Abu Zariba (Almarrug, Abdelmalek, Alashlam, Tarek, Alajeeli)

Setler: 25-18, 23-25, 25-14, 25-16

Süre: 100 dakika (22, 29, 23, 26)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi.

Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Libya ile karşılaştı.

Müsabakayı 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazanan milli takım, şampiyonada 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü ve son maçında 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
