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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Fransa'nın karşısına çıkacak

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ilk haftasında yarın TSİ 02.30'da son 2 olimpiyat şampiyonu Fransa ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 2. maçında yarın Fransa ile karşılaşacak.

Organizasyonun Kanada'nın başkenti Ottava'daki ilk etabına ABD yenilgisiyle başlayan ay-yıldızlılar, birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Fransa ile mücadele edecek.

Türkiye ile son 2 olimpiyatın yanı sıra 2022 ve 2024 VNL'de de şampiyon olan Fransa arasındaki maç, yarın TSİ 02.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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