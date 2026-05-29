A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Belçika'yı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cavalese kentinde oynanan karşılaşmayı 22-25, 25-21, 26-24, 25-20'lik setlerle kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Bergamo şehrinde 31 Mayıs Pazar günü TSİ 18.30'da İtalya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.