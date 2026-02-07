A Milli Erkek Tenis Takımı, Dünya Grubu 1'e yükseldi

A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya ile oynadığı Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında Slovenya'yı 3-1 mağlup ederek Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Velenje kentindeki Bela dvorana Velenje Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda, milliler Slovenya karşısında ilk günü Mert Alkaya ve Yankı Erel'in galibiyetleri ile 2-0 önde bitirmişti.

Serinin üçüncü maçında Ergi Kırkın-Yankı Erel ikilisi Filip Jeff Planinsek / Ziga Sesko çiftini 7-6, 6-3 yendi ve rakibi karşısında 3-0 öne geçen Türkiye, Dünya Grubu 1'e yükselme başarısı gösterdi.

Serinin dördüncü maçında ise 16 yaşındaki Kaan Işık Koşaner, Filip Jeff Planinsek'e 6-7, 6-1, 10-4 yenildi

A Milli Erkek Tenis Takımı, eylül ayında Davis Cup Dünya Grubu 1'de mücadele edecek.