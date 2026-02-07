Haberler

A Milli Erkek Tenis Takımı, Dünya Grubu 1'e yükseldi

A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya'yı 3-1 mağlup ederek Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükseldi. Ekip, Velenje'deki müsabakalarda ilk günü 2-0 önde tamamladı ve 3-0'lık galibiyetle başarı elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Velenje kentindeki Bela dvorana Velenje Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda, milliler Slovenya karşısında ilk günü Mert Alkaya ve Yankı Erel'in galibiyetleri ile 2-0 önde bitirmişti.

Serinin üçüncü maçında Ergi Kırkın-Yankı Erel ikilisi Filip Jeff Planinsek / Ziga Sesko çiftini 7-6, 6-3 yendi ve rakibi karşısında 3-0 öne geçen Türkiye, Dünya Grubu 1'e yükselme başarısı gösterdi.

Serinin dördüncü maçında ise 16 yaşındaki Kaan Işık Koşaner, Filip Jeff Planinsek'e 6-7, 6-1, 10-4 yenildi

A Milli Erkek Tenis Takımı, eylül ayında Davis Cup Dünya Grubu 1'de mücadele edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
