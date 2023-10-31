A Milli Erkek Hentbol Takımı İtalya ile Avantajlı Skor Elde Etmeyi Hedefliyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, İtalya ile yapacakları maçta avantajlı skor elde etmeyi amaçladıklarını belirtti. Oyuncular da maç öncesi hazır olduklarını ve galibiyet için mücadele edeceklerini ifade etti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, İtalya ile yarın Sakarya'da oynanacak 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur karşılaşmasında avantajlı skor elde etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Serdivan Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maç öncesi oyuncular Ramazan Döne ve Baran Nalbantoğlu ile basın toplantısı düzenleyen Halay, kendilerine yakışan performansı ortaya koyarak ikinci karşılaşma için avantajlı skor elde etmek istediklerini belirtti.

"Tek amacımız buradan galibiyetle ayrılmak ve avantajlı skor elde edebilmek. Bunu yapabilecek güçte olduğumuza inanıyoruz." diyen Halay, tüm çalışmaları bunun üzerine kurduklarını, sahadan alınlarının akıyla ve galibiyetle ayrılacaklarını dile getirdi.

Milli sporcu Ramazan Döne, yaklaşık 10 gündür Ankara'da kamp yaptıklarını aktararak, "İtalya'nın hem hücum hem de savunmasını aklımıza kazıdık diyebilirim. Bugün son antrenmanımızı yapacağız. Biz hazırız, artık top bizde. Sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz." dedi.

İki ayaklı maçlarda ilk mücadelenin her zaman önemli olduğuna dikkati çeken Ramazan, "İçeride oynayacağımız maçta da istediğimiz skorla kazanıp İtalya'ya gitmek istiyoruz. İnşallah turnuvanın sonunda dünya kupası finallerine gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Baran Nalbantoğlu da güçlü rakipleri İtalya'nın son yıllarda Avrupa hentboluna kolay ayak uydurabildiğini ve yurt dışına giden sporcularının ekol değişikliği dolayısıyla hızlı oyunuyla öne çıktığını anlatarak, "Bununla ilgili hücum ve savunma anlamında önlemlerimizi almak için çok çalıştık. Yoğun kamp döneminin sonuna geldik. Bu güzel emeği, iki maçta da galip gelerek taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur rövanş karşılaşması, 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da oynanacak. TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.