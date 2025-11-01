Haberler

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs'ı Ağırlıyor

Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Elazığ'da karşılaşacak. Milli takım, ilk maçında rakibini 33-27 yenerek avantaj sağladı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki ikinci maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni yarın Elazığ'da konuk edecek.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolunda milli takım, rövanş maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yarın saat 16.00'da Ahmet Aytar Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakada Moldova'dan Dorian Sirbu-Victor Serdiuc hakem ikilisi düdük çalacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ilk maçında deplasmanda rakibini 33-27 yenmişti.

Milli takım, iki maç üzerinden oynanacak bu turda rakibini elemesi halinde Avrupa Elemeleri'nde 2. aşamaya yükselecek.

