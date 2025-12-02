A Milli Erkek Curling Takımı, Avrupa Üçüncüsü Oldu

Finlandiya'da yapılan Avrupa Curling Şampiyonasında B Klasmanında Avrupa üçüncüsü olan A Milli Erkek Curling Takımı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

Finlandiya'da yapılan Avrupa Curling Şampiyonasında B Klasmanında Avrupa üçüncüsü olan A Milli Erkek Curling Takımı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti. İl Müdürü Çakmur, milli sporcuları ve antrenör Muhammed Zeki Uçan'ı tebrik etti. Ziyarette Türkiye Curling Federasyonu Genel Koordinatörü Arif Alpkılıç, yönetim kurulu üyeleri Zeyit Palabıyık, Hakan Yıldırım, Yusuf Sadri Kishalı ve Zafer Ala da yer aldı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Türkiye Curling Federasyonu Genel Koordinatörü Arif Alpkılıç, Avrupa şampiyonası süreci ve elde edilen başarılar hakkında İl Müdürü Çakmur'a bilgi verdi.

Avrupa üçüncülüğü kupasını Türkiye'ye getirdiler

Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Selahattin Eser, Serkan Karagöz ve Mehmet Fatih Bayramoğlu'ndan oluşan milli takım ve Antrenör Muhammed Zeki Uçan nezaretinde Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonasında B Klasmanında üçüncü olarak bronz kupayı Türkiye'ye getirmişti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Kadın A Milli takımımızın Dünya şampiyonası vizesi aldığı şampiyonda Erkek milli takımımız B Klasmanında Avrupa üçüncüsü oldu. Her iki ekibimizi de Federasyon Başkanımız Kenan Şebin nezdinde tebrik ediyoruz" dedi. - ERZURUM