Haberler

A Milli Erkek Curling Takımı, Avrupa Üçüncüsü Oldu

A Milli Erkek Curling Takımı, Avrupa Üçüncüsü Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonasında B Klasmanında Avrupa üçüncüsü olan A Milli Erkek Curling Takımı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti ve başarılarıyla ilgili bilgi verdi.

Finlandiya'da yapılan Avrupa Curling Şampiyonasında B Klasmanında Avrupa üçüncüsü olan A Milli Erkek Curling Takımı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

Finlandiya'da yapılan Avrupa Curling Şampiyonasında B Klasmanında Avrupa üçüncüsü olan A Milli Erkek Curling Takımı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti. İl Müdürü Çakmur, milli sporcuları ve antrenör Muhammed Zeki Uçan'ı tebrik etti. Ziyarette Türkiye Curling Federasyonu Genel Koordinatörü Arif Alpkılıç, yönetim kurulu üyeleri Zeyit Palabıyık, Hakan Yıldırım, Yusuf Sadri Kishalı ve Zafer Ala da yer aldı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Türkiye Curling Federasyonu Genel Koordinatörü Arif Alpkılıç, Avrupa şampiyonası süreci ve elde edilen başarılar hakkında İl Müdürü Çakmur'a bilgi verdi.

Avrupa üçüncülüğü kupasını Türkiye'ye getirdiler

Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Selahattin Eser, Serkan Karagöz ve Mehmet Fatih Bayramoğlu'ndan oluşan milli takım ve Antrenör Muhammed Zeki Uçan nezaretinde Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonasında B Klasmanında üçüncü olarak bronz kupayı Türkiye'ye getirmişti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Kadın A Milli takımımızın Dünya şampiyonası vizesi aldığı şampiyonda Erkek milli takımımız B Klasmanında Avrupa üçüncüsü oldu. Her iki ekibimizi de Federasyon Başkanımız Kenan Şebin nezdinde tebrik ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Tekirdağ'da feci kaza: İnfaz koruma memuru ve kardeşi hayatını kaybetti

Dönüş yapan tıra ok gibi saplanan otomobildeki 2 kardeş kurtarılamadı
Trump'ın vurmaya hazırlandığı ülkenin lideri mitingde dans etti

Trump vurmaya hazırlanıyor, ülkenin lideri eğlence peşinde
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.