A Milli Erkek Basketbol Takımı Trentino Kupası'nda 3. oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Basket Kupası 3'üncülük karşılaşmasında Yeşil Burun Adaları'nı 90-63 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı. İstanbul'da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na hazırlık amacıyla düzenlenen turnuvada Türkiye, 3. olarak başarılı bir performans sergiledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Basket Kupası 3'üncülük karşılaşmasında Yeşil Burun Adaları'nı 90-63 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı.

İstanbul'da 12-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, turnuva öncesi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen Trentino Kupası 3'üncülük maçında Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 90-63 galip ayrılan ay-yıldızlı ekip, turnuvayı 3'üncü olarak bitirdi.