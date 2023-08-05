A Milli Erkek Basketbol Takımı Trentino Kupası'nda 3. oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Basket Kupası 3'üncülük karşılaşmasında Yeşil Burun Adaları'nı 90-63 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı. İstanbul'da düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'na hazırlık amacıyla düzenlenen turnuvada Türkiye, 3. olarak başarılı bir performans sergiledi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Basket Kupası 3'üncülük karşılaşmasında Yeşil Burun Adaları'nı 90-63 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı.
İstanbul'da 12-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, turnuva öncesi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen Trentino Kupası 3'üncülük maçında Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 90-63 galip ayrılan ay-yıldızlı ekip, turnuvayı 3'üncü olarak bitirdi.İTALYA İLE ÇİN FİNALDE KARŞILAŞACAKTrentino Basket Kupası'nda turnuvanın ev sahibi İtalya, finalde Çin ile karşı karşıya gelecek. TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada, kazanan takım turnuvanın şampiyonu olacak.