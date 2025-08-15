A Milli Erkek Basketbol Takımı, Süper Kupa'da Almanya'ya Yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Süper Kupa'da Almanya'ya Yenildi
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'daki ilk maçında Almanya'ya 73-71 mağlup oldu. Maçta Alperen Şengün 25 sayı ile öne çıktı.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Milliler ilk periyodu 25-17 üstün tamamlarken, devreyi de 35-28 önde tamamladı. Üçüncü periyodu da 51-49 üstün bitiren ay-yıldızlılar, son periyotta istediği performansı sergileyemeyerek salondan 73-71 mağlup ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün 25 sayı - 9 ribaund - 4 asist ile, Cedi Osman ise 15 sayı - 3 ribaundla oynadı. Almanya'da Dennis Schröder 22 sayı kaydetti.

Milliler turnuvanın üçüncülük maçında Çekya/Sırbistan maçının kaybedeni ile 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak. - İSTANBUL

