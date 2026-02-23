A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, antrenmanlarını sürdürmeye başladı. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, TBF yöneticileri tarafından da takip edildi.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlılar cuma günü Aleksandar Nikolic Hall'da oynayacağı Sırbistan maçı öncesi Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma yaptı. Millerin antrenmanını TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF Yöneticileri takip etti.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda bulunan ay-yıldızlılar, 27 Şubat Cuma günü deplasmanda ve 2 Mart Pazartesi günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu Şubat ve Mart penceresi maç programı şu şekilde:
27 Şubat Cuma
21.00 Sırbistan - Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)
2 Mart Pazartesi
21.00 Türkiye - Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi) - İSTANBUL